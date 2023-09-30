Лукашисты хотят показать вывезенных из Украины в беларусь детей иностранным дипломатам

Лукашисты хотят показать вывезенных из Украины детей иностранным дипломатам

https://racurs.ua/n187810-lukashisty-hotyat-pokazat-vyvezennyh-iz-ukrainy-v-belarus-detey-inostrannym-diplomatam.html

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За інформацією МЗС України, 4 жовтня білорусь має намір організувати візит іноземних дипломатів, акредитованих у Мінську, до місць «проживання, навчання та оздоровлення» українських дітей, які раніше були вивезені з тимчасово окупованих міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області.

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Метою цього заходу є реалізація незаконного переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Згідно з міжнародним правом, примусова депортація дітей може бути кваліфікована як воєнний злочин, — йдеться в коментарі МЗС України.

Відповідно, українське дипломатичне відомство закликає іноземні держави, диппредставництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в цій поїздці, кваліфікуючи її як пропагандистську. Чиновники білорусі лише хочуть прикритися міжнародними представниками, щоб уникнути відповідальності.

Водночас МЗС України обіцяє, що продовжить роботу з притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у вивезенні українських дітей з України, і робитиме це «як на рівні національного слідства, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду».

Незаконне вивезення українських дітей з окупованих територій міжнародна спільнота розцінює як воєнний злочин. Диктатор володимир путін і російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова вже отримали ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Білоруські демократичні сили збирають для Міжнародного кримінального суду матеріали, які доводять причетність до незаконного вивезення українських дітей представників режиму Лукашенка, включно з ним самим.

У резолюції від 13 вересня Європарламент заявив, що дії Лукашенка та його режиму можна кваліфікувати як злочини проти людства (депортація або примусове переміщення населення) за Римським статутом і закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка.