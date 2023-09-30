Авария на Дегтяревском путепроводе, фото - Телеграф

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У мережі показали Дегтярівський шляхопровід у Києві після обвалу балок під час ремонту.

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Відео опублікувало «Суспільне Київ».

У «Київавтодорі» виданню заявили, що відповідальність за роботи на об'єкті несе підрядник. Речник компанії виробника балок у коментарі повідомив, що проблем з якістю балок немає, шість з них встановили «правильно», однак під час монтажу останньої «стався інцидент».

За даними КМДА, при встановленні остання балка втратила стійкість та зачепила частину вже змонтованої конструкції, що спричинило падіння інших шістьох балок.

У січні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі запровадили тимчасову схему руху. Там працівники КП «Київавтошляхміст» виконали основну частину протиаварійних робіт і підготували розв’язку до масштабної реконструкції.

Проект розпочали у середині червня 2023 року. Роботи мали тривати до 30 листопада. На час робіт рух на розв’язці організували за принципом турбіни, проїзд забезпечений в усі напрямки.

У перший тиждень робіт дорожники демонтували 13 балок споруди. Очікується, що після оновлення Дегтярівський шляхопровід буде вищим і ширшим. На ньому облаштують велодоріжки і тротуари для пішоходів.

Також стартував капітальний ремонт вул. Олександра Довженка.