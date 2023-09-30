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Украинские военные ощущают нехватку компонентов для дронов из-за действий Китая, фото - New York Times
Украинские военные ощущают нехватку компонентов для дронов из-за действий Китая — New York Timeshttps://racurs.ua/n187818-ukrainskie-voennye-oschuschaut-nehvatku-komponentov-dlya-dronov-iz-za-deystviy-kitaya-new-york.htmlРакурс
Українським військовим бракує дешевих дронів через обмеження Китаю на поставки компонентів.
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Про це пише The New York Times.
Доволі недорогі цивільні дрони, які використовують на фронті, найчастіше виробляють у Китаї, але з 1 вересня Пекін обмежив експорт комплектуючих для них. Китайські виробники, які готові за таких умов продавати БпЛА, нерідко вимагають від покупців користуватися складною мережею посередників, а в деяких випадках українцям доводиться вдаватися до контрабанди, щоб обійти західний експортний контроль.
За даними митної звітності, прямі поставки китайських дронів в Україну з січня по червень склали еквівалент трохи більше ніж 200 тис. дол. За той же період росія закупила аналогічні дрони на 14,5 млн дол.
У британському Королівському інституті оборонних досліджень підрахували, що українські війська щомісяця витрачають приблизно 10 тис. дронів. Поповнення їхніх запасів стає дедалі складнішим завданням.
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