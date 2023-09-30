Українські військові відчувають брак складників для дронів через дії Китаю, фото - New York Times

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Українським військовим бракує дешевих дронів через обмеження Китаю на поставки компонентів.

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Про це пише The New York Times.

Доволі недорогі цивільні дрони, які використовують на фронті, найчастіше виробляють у Китаї, але з 1 вересня Пекін обмежив експорт комплектуючих для них. Китайські виробники, які готові за таких умов продавати БпЛА, нерідко вимагають від покупців користуватися складною мережею посередників, а в деяких випадках українцям доводиться вдаватися до контрабанди, щоб обійти західний експортний контроль.

За даними митної звітності, прямі поставки китайських дронів в Україну з січня по червень склали еквівалент трохи більше ніж 200 тис. дол. За той же період росія закупила аналогічні дрони на 14,5 млн дол.

У британському Королівському інституті оборонних досліджень підрахували, що українські війська щомісяця витрачають приблизно 10 тис. дронів. Поповнення їхніх запасів стає дедалі складнішим завданням.