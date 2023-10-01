Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Черном и Азовском морях нет российских ракет, фото: «Авдет»

В Черном море в настоящее время нет российских ракетоносителей — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

1 окт 2023, 08:54
999

У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 1 жовтня, на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по одному ворожому кораблю.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 26 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Вчора, 30 вересня, вранці на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували 13 російських кораблів, серед яких було два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров