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В Черном и Азовском морях нет российских ракет, фото: «Авдет»
В Черном море в настоящее время нет российских ракетоносителей — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187820-v-chernom-more-v-nastoyaschee-vremya-net-rossiyskih-raketonositeley-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 1 жовтня, на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по одному ворожому кораблю.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 26 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
Вчора, 30 вересня, вранці на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували 13 російських кораблів, серед яких було два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет.
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