У Чорному та Азовському морях наразі немає російських ракет, фото: «Авдет»

https://racurs.ua/ua/n187820-u-chornomu-mori-narazi-nemaie-rosiyskyh-raketonosiyiv-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 1 жовтня, на бойовому чергуванні перебувають чотири російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по одному ворожому кораблю.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 26 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Вчора, 30 вересня, вранці на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували 13 російських кораблів, серед яких було два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет.