Армия рф в Крыму устанавливает «зубы дракона» и перемещает системы ПВО. Фото:

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Ракурс

Армія країни-агресора рф зміцнює оборону тимчасово окупованого Криму.

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Оборонні лінії загарбники зводять поблизу Феодосії. Ворог приступив до спорудження нових фортифікацій на півострові після ударів ЗСУ по військових об'єктах у Криму та просування на півдні. Про це партизанський рух «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Рух опору зафіксував низку споруд поблизу Феодосії. Бетонні «зуби дракона» виявили з боку Феодосії, а укріплення та фортифікації — з боку Батального.

А в Центрі національного опору з посиланням на кримське підпілля поінформували, що також було зафіксовано перекидання ворогом засобів ППО до Сімферополя. Зазначається, що військові країни-агресора отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.

Нагадаємо, російські загарбники почали будувати нову залізницю на тимчасово окупованому Донбасі — створюють пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. У разі успіху противник зможе включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з російськими містами Таганрог та Ростов-на-Дону.