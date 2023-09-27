Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти почали будувати залізничне сполучення з трьома містами Донбасу. Фото: Петро Андрющенко

Окупанти почали будувати залізничне сполучення з трьома містами Донбасу — влада

27 вер 2023, 09:50
999

Російські загарбники почали будувати нову залізницю на тимчасово окупованому Донбасі.


.

Ворог вже будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Окупанти вже почали облаштовувати залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус. У разі успіху противник зможе включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з російськими містами Таганрог та Ростов-на-Дону. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, на практиці це означає не лише вирішення питання щодо військової та цивільної логістики. Таким чином росіяни знизять свою залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Андрющенко додав, що залізниця з Волоновахи йде на захід через Розівку — Мелітополь до Криму та на північ в бік Донецька.

Окупанти почали будувати залізничне сполучення з трьома містами Донбасу. Фото: Петро Андрющенко

Окупанти почали будувати залізничне сполучення з трьома містами Донбасу. Фото: Петро Андрющенко

Окупанти почали будувати залізничне сполучення з трьома містами Донбасу. Фото: Петро Андрющенко

Окупанти почали будувати залізничне сполучення з трьома містами Донбасу. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани знешкодили трансформаторні установки в районі між 23-м мікрорайоном та селом Старий Крим, які забезпечували базу росіян електрикою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів