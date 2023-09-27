Оккупанты начали строить железнодорожное сообщение с тремя городами Донбасса. Фото: Петр Андрющенко

https://racurs.ua/n187685-okkupanty-nachali-stroit-jeleznodorojnoe-soobschenie-s-tremya-gorodami-donbassa-vlasti.html

Ракурс

Російські загарбники почали будувати нову залізницю на тимчасово окупованому Донбасі.

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Ворог вже будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Окупанти вже почали облаштовувати залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус. У разі успіху противник зможе включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з російськими містами Таганрог та Ростов-на-Дону. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, на практиці це означає не лише вирішення питання щодо військової та цивільної логістики. Таким чином росіяни знизять свою залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Андрющенко додав, що залізниця з Волоновахи йде на захід через Розівку — Мелітополь до Криму та на північ в бік Донецька.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани знешкодили трансформаторні установки в районі між 23-м мікрорайоном та селом Старий Крим, які забезпечували базу росіян електрикою.