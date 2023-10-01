Британский премьер-министр Риши Сунак. Фото:

https://racurs.ua/n187837-otpravku-voennyh-britanskih-instruktorov-v-ukrainu-vozrazil-sunak.html

Ракурс

Велика Британія найближчим часом не відправлятиме до України своїх військових інструкторів.

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Раніше новий британський міністр оборони Грант Шеппс заявив, що британських інструкторів нібито планують відправити в Україну. Проте прем'єр-міністр Ріші Сунак спростував цю заяву. Він наголосив, що слова його колеги «неправильно зрозуміли» й «спотворили інформацію». Про це повідомив телеканал Sky News.

За словами глави британського уряду, британські військові інструктори дійсно можуть прибути до України, але це відбудеться лише після закінчення війни. Зараз ці фахівці навчають бійців Сил оборони лише на території Великої Британії.

Я думаю, що про це було спотворено інформацію. Те, що міністр оборони говорив, цілком можливо, що одного разу в майбутньому ми будемо проводити частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз, — зазначив він.

Сунак додав, що він пишається навчанням українських військових у Великій Британії.

Нагадаємо, у липні Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що програму базової підготовки для українських військових пройшли вже 18 тис. осіб. Навчання для піхотинців проходили в рамках операції Interflex, вони навчалися «виживати й нищити противника у боротьбі з протиправним вторгненням у їхню рідну країну».

Джерело: Sky News