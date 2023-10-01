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Ракурс
В Нагорный Карабах впервые за 30 лет прибыла миссия ООН. Фото:

Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах (ВИДЕО)

1 окт 2023, 20:48
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Місія ООН вперше за останні три десятиліття прибула до Нагірного Карабаху.


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Представники Організації Об'єднаних Націй в’їхали на цю територію у неділю, 1 жовтня. Місія, яка складається з представників різних агентств ООН, повинна ознайомитися із ситуацією на місцях і визначення гуманітарних потреб жителів. Про це повідомляють First News Media та АPA.

Зазначається, що сьогодні автомобілі місії проїхали через Агдам у напрямку Аскеран-Ханкенді. Азербайджанське інформагентство АPA опублікувало відео проїзду автомобілів. В ООН офіційно цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан розпочав у Нагірному Карабаху «антитерористичні заходи». Вірменія не стала відправляти у спірний регіон свої війська. Операція тривала один день, а невизнана республіка оголосила про капітуляцію. Згодом влада Азербайджану оголосила про досягнення цілей у регіоні.

Источник: Ракурс


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