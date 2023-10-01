Ракурсhttps://racurs.ua/
В Нагорный Карабах впервые за 30 лет прибыла миссия ООН. Фото:
Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187844-missiya-oon-vpervye-za-30-let-pribyla-v-nagornyy-karabah-video.htmlРакурс
Місія ООН вперше за останні три десятиліття прибула до Нагірного Карабаху.
.
Представники Організації Об'єднаних Націй в’їхали на цю територію у неділю, 1 жовтня. Місія, яка складається з представників різних агентств ООН, повинна ознайомитися із ситуацією на місцях і визначення гуманітарних потреб жителів. Про це повідомляють First News Media та АPA.
Зазначається, що сьогодні автомобілі місії проїхали через Агдам у напрямку Аскеран-Ханкенді. Азербайджанське інформагентство АPA опублікувало відео проїзду автомобілів. В ООН офіційно цю інформацію поки не коментували.
BMT-nin missiyası Qarabağa gəlib— APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) October 1, 2023
APA-nın Qarabağ müxbiri xəbər verir ki, missiyanın üzvləri bu gün səhər saatlarında Ağdamdan keçərək, Əsgəran-Xankəndi istiqamətində hərəkət edib.#QARABAĞ#AZƏRBAYCAN#Xankəndi#bmtpic.twitter.com/o0RTm354f4
Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан розпочав у Нагірному Карабаху «антитерористичні заходи». Вірменія не стала відправляти у спірний регіон свої війська. Операція тривала один день, а невизнана республіка оголосила про капітуляцію. Згодом влада Азербайджану оголосила про досягнення цілей у регіоні.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...