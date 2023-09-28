Арешти сепаратистів та евакуація вірмен - що відбувається у Нагірному Карабаху

https://racurs.ua/ua/n187721-areshty-separatystiv-ta-evakuaciya-virmen-scho-vidbuvaietsya-u-nagornomu-karabahu.html

Ракурс

Азербайджанський суд арештував колишнього голову уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна, якого 27 вересня затримали на КПП у Лачинському коридорі.

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Його звинуватили у фінансуванні тероризму, створенні незаконних збройних формувань і незаконному перетині кордону.

Повідомлялося, що Варданяна доставили до Баку та передали «компетентним органам для ухвалення відповідного рішення». його дружина Вероніка Зонабенд говорила, що її чоловіка затримали під час спроби виїхати до Вірменії з Нагірного Карабаху.

Варданян — уродженець Єревана, засновник та колишній власник російської інвесткомпанії «Трійка Діалог», яку у 2011 році придбав Сбербанк рф. Разом із дружиною він заснував школу системи «Коледжів єдиного світу» у вірменському Диліжані. У Єревані діє його фонд «Ініціативи розвитку Вірменії». У 2021 році Forbes оцінив його статки в 1 млрд дол.

У вересні 2022 року Варданян відмовився від російського громадянства і зголосився переїхати жити в Арцах (так у Вірменії називають невизнану республіку Нагірний Карабах). Посаду держміністра Нагірного Карабаху він обіймав з листопада 2022 року по лютий 2023 року.

Тим часом радник лідера невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки Давид Бабаян вирішив добровільно здатися Азербайджану. Він завив, що внесений у чорний список, а його втеча може зашкодити вірменам Нагірного Карабаху.

Ви всі знаєте, що я включений до чорного списку Азербайджану і азербайджанська сторона вимагала мого прибуття до Баку для відповідного розслідування. Я вирішив вирушити сьогодні зі Степанакерта до Шуші, — написав Бабаян у своєму фейсбуці.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про проведення «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабаху з метою «відновлення конституційного ладу». 20 вересня було досягнуто домовленості про припинення вогню — однією з його умов було роззброєння армії Нагірного Карабаху та виведення вірменських військових із невизнаної республіки.

У ці тижні з території Нагірного Карабаху до Вірменії масово виїжджають люди. Станом на ранок 28 вересня їхня кількість сягнула 65 тис. Вчора компанія Maxar публікувала супутникові знімки, на яких видно чергу з автівок, що їдуть із Карабаху.

28 вересня голова невизнаного Нагірного Карабаху підписав указ, згідно з яким республіка повинна припинити своє існування до 1 січня 2024 року.

Всі державні установи та організації розпустять, а населення має право самостійно ухвалити рішення про перебування або повернення на територію Нагірного Карабаху.