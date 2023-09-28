Глава Нагірного Карабаху підписав указ про припинення існування невизнаної республіки

https://racurs.ua/ua/n187718-glava-nagirnogo-karabahu-pidpysav-ukaz-pro-prypynennya-isnuvannya-nevyznanoyi-respubliky.html

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Голова невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування Республіки до 1 січня 2024 року, передає «Арменпресс» з посиланням на інформаційний штаб Нагірного Карабаху.

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Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування, — йдеться в указі.

19 вересня Азербайджан оголосив про проведення «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабаху з метою «відновлення конституційного ладу».

20 вересня було досягнуто домовленості про припинення вогню — однією з його умов було роззброєння армії Нагірного Карабаху та виведення вірменських військових із невизнаної республіки.

Представники вірмен Карабаху та влади Азербайджану зустрічалися, щоб, як повідомлялося, «обговорити питання реінтеграції, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху», але не досягли угоди.

Нагірний Карабах уже залишили десятки тисяч вірмен.