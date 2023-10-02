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Победа путиниста Фицо в Словакии — последствия для Украиныhttps://racurs.ua/n187862-pobeda-putinista-fico-v-slovakii-posledstviya-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Перемога путініста Фіцо в Словаччині несе гірші наслідки, ніж здається.
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Про це пише CNN.
Видання зазначає 2 жовтня, що справжня проблема навіть не в тому, що Україна може втратити підтримку важливого партнера.
Якщо Фіцо таки зможе сформувати уряд, Словаччина може приєднатися до Угорщини у систематичному блокуванні антиросійських санкцій та допомоги Україні на рівні Європейського союзу. Досі Брюсселю було важко впоратися з одним Віктором Орбаном, а тепер їх стане двоє.
CNN зазначає, що навіть це — ще не кінець. До антиукраїнської коаліції в ЄС можуть приєднатися й інші країни, де набирають популярності праві партії. У цьому контексті зокрема згадується Польща, Франція та Німеччина.
Реакція на Фіцо
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба перед початком Ради ЄС із закордонних справ у Києві сказав, що Україна поважає вибір словацького народу, однак зараз зарано говорити, як вибори у Словаччині вплинуть на подальшу підтримку України.
Нагадаємо, 30 вересня колишній прем'єр Словаччини і лідер проросійської партії «Smer» Фіцо переміг у дострокових парламентських виборах. Нещодавно він заявив, що словаки «мають більші проблеми, ніж допомога Україні». Також Фіцо додав, що зробить «все можливе» для початку мирних перемовин між Україною та росією.
Війну в Україні почали «фашисти-українці», а ніяк не росіяни, — сказав переможець парламентських виборів у Словаччині Фіцо.
У цій країні на виборах до Національної ради перемогла проросійська лівоцентристська партія Smer на чолі з колишнім премʼєром Робертом Фіцо. Вона набрала 23,42% голосів. Фіцо у своїй передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні та критикував введені санкції проти рф.
Проєвропейська партія «Прогресивна Словаччина» набрала 17%, а «Голос» — 15%.
Історія питання
Партії Фіцо Smer, ймовірно, нелегко сформувати коаліцію з достатньою більшістю голосів. Перед виборами Фіцо заявив, що у разі повернення до влади він хоче припинити непопулярну серед населення допомогу зброєю та допомагати Україні лише товарами громадянського призначення.
Однак майже всі інші партії, які пройшли до парламенту, хочуть дотримуватися колишнього курсу. Словаччина, член ЄС та НАТО, безпосередньо межує з Україною і є одним із найрішучіших політичних та військових прихильників сусідньої країни, яка зазнала нападу з боку росії.
Роберт Фіцо був головою уряду з 2006 по 2010 рік і з 2012 по 2018 рік і привів Словаччину до Шенгенської зони у 2007 році та до Єврозони у 2009 році. Після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Куснірової у 2018 році слідство виявило великі корупційні мережі, в яких були причетні й високопосадовці. Фіцо змушений був піти у відставку під тиском масових протестів.
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