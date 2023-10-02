Перемога путініста Фіцо в Словаччині - наслідки для України

https://racurs.ua/ua/n187862-peremoga-putinista-fico-v-slovachchyni-naslidky-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Перемога путініста Фіцо в Словаччині несе гірші наслідки, ніж здається.

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Про це пише CNN.

Видання зазначає 2 жовтня, що справжня проблема навіть не в тому, що Україна може втратити підтримку важливого партнера.

Якщо Фіцо таки зможе сформувати уряд, Словаччина може приєднатися до Угорщини у систематичному блокуванні антиросійських санкцій та допомоги Україні на рівні Європейського союзу. Досі Брюсселю було важко впоратися з одним Віктором Орбаном, а тепер їх стане двоє.

CNN зазначає, що навіть це — ще не кінець. До антиукраїнської коаліції в ЄС можуть приєднатися й інші країни, де набирають популярності праві партії. У цьому контексті зокрема згадується Польща, Франція та Німеччина.

Реакція на Фіцо

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба перед початком Ради ЄС із закордонних справ у Києві сказав, що Україна поважає вибір словацького народу, однак зараз зарано говорити, як вибори у Словаччині вплинуть на подальшу підтримку України.

Нагадаємо, 30 вересня колишній прем'єр Словаччини і лідер проросійської партії «Smer» Фіцо переміг у дострокових парламентських виборах. Нещодавно він заявив, що словаки «мають більші проблеми, ніж допомога Україні». Також Фіцо додав, що зробить «все можливе» для початку мирних перемовин між Україною та росією.

Війну в Україні почали «фашисти-українці», а ніяк не росіяни, — сказав переможець парламентських виборів у Словаччині Фіцо.