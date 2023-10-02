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Президент подписал законопроект о передаче зарплат пленных их семьям

Президент подписал законопроект о передаче зарплат пленных их семьям

2 окт 2023, 16:51
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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про передачу зарплат полонених їхнім сім’ям, йдеться на сайті парламенту.


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Однак це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон або самовільно залишив місця служби.

Рада ухвалила проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб 6 вересня.

Також він містить уточнення щодо:

  • порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

  • порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

  • порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

У тексті закону йдеться про збереження грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення та можливість його виплати сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Источник: Ракурс


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