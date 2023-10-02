Нацбанк объявил о политике «управляемой гибкости обменного курса»

https://racurs.ua/n187867-nacbank-obyavil-o-politike-upravlyaemoy-gibkosti-obmennogo-kursa.html

Ракурс

НБУ з 3 жовтня впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

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Прес-служба регулятор заявила, що Нацбанк продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки.

Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року . За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Офіційний курс, який під час війни був фіксований і зараз становить 36,57 грн/дол., за нового режиму буде визначатися на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком відповідно до постанови НБУ № 18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.

У повідомленні зазначається, що з огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Нагадаємо, що вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися.