Московиты строят дорогу из Ростова в оккупированный Мариуполь

https://racurs.ua/n187870-moskovity-stroyat-dorogu-iz-rostova-v-okkupirovannyy-mariupol.html

Ракурс

Російські окупанти незаконно будують дорогу з Ростова до окупованого ними навесні 2022 року Маріуполя.

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На супутникових знімках Planet Labs за жовтень 2023 та 2022 років видно, що траса (червона лінія) простягнеться далеко від населених пунктів — ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення наявної дороги (синя лінія), пише «Радіо Свобода».

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв що росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднає Маріуполь із Донецьком.