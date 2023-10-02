Переговоры с ЕС – Зеленский заявил об ожиданиях Украины

https://racurs.ua/n187871-peregovory-s-es-zelenskiy-zayavil-ob-ojidaniyah-ukrainy.html

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Україна розраховує на позитивну оцінку від Єврокомісії в межах пакета розширення та ухвалення рішення Європейською радою про започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ нашої країни до ЄС.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем, повідомляє сайт ОП.

Зеленський та Боррель також обговорили оборонну та фінансову підтримку України, черговий санкційний пакет Євросоюзу проти росії й необхідність якнайшвидшого його ухвалення.

Сьогодні президент України узяв участь у засіданні міністрів закордонних справ держав — членів Європейського Союзу, яке відбулося в Києві.

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

Низка важливих реформ" — це сім наступних умов: