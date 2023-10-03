Британия: Флот рф потерпел функциональное поражение в Черном море

https://racurs.ua/n187896-britaniya-flot-rf-poterpel-funkcionalnoe-porajenie-v-chernom-more.html

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У Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що Силам оборони України вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

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Про це повідомив молодший міністр оборони Британії Джеймс Гіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту, — цитує Гіппі «Європейська правда».

Також представник британського оборонного відомства прокоментував сухопутний контрнаступ України. Він наголосив на важливості «кожного дюйма».

Нагадаємо, раніше розвідка Британії вказала, що після серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот рф, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах.