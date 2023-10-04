Палата представителей Конгресса США впервые отправила в отставку спикера

Палата представників США усунула з посади спікера нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті.

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Ініціатором став республіканець Метт Гетц: нібито Маккарті пішов на компроміс із Байденом і допоміг йому уникнути шатдауна. Також його звинувачують у домовленості з Білим домом внести законопроєкт про допомогу Україні.

Це вперше в історії Штатів, коли члени палати представників проголосували за відставку спікера. Востаннє така спроба була у 1910 році.

За резолюцію проголосували 216 членів палати, 210 виступили проти. За відставку Маккарті висловилися вісім республіканців на чолі з Меттом Гетцем, який ініціював голосування.

30 вересня Маккарті вдалося домовитися з демократами та ухвалити бюджетну резолюцію для фінансування федеральних витрат на 45 днів, що допомогло уникнути зупинки роботи уряду. Через це компроміс Гетц подав клопотання про відставку свого однопартійця.

Тимчасовим спікером нижньої палати Конгресу США призначено представника Республіканської партії від штату Північна Кароліна Патрік Макгенрі.

Подібна процедура відбувалася в палаті представників США лише одного разу — у березні 1910 року, пише The New York Times. Тоді під час голосування республіканці намагалися усунути з посади спікера Джозефа Кенона, відомого як «Дядько Джо». Він зумів зберегти свою посаду, проте його позиції в палаті ослабли.

На відставку відреагували у Білому домі.

Оскільки нагальні проблеми, які стоять перед нашою країною, не можуть чекати, президент Байден сподівається, що Палата представників швидко обере спікера, — сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

Американський народ заслуговує на лідерів, які ставлять на чільне місце питання, що стосуються життя американців. А президент Джо Байден неодноразово демонстрував готовність до роботи з обома партіями в Конгресі від імені американського народу, — заявила Жан-П'єр.

Тим часом Палата представників США після відставки Маккарті пішла на тижневу перерву.

Республіканці повернуться до роботи у вівторок, щоб обговорити кандидатури на пост спікера, а в середу, можливо, відбудуться вибори, повідомили законодавці, які брали участь в обговоренні.

Організацією процесу займеться виконувач обов’язків спікера.

Все це відбуватиметься на тлі невизначеності з фінансуванням уряду США після прийняття лише тимчасового бюджету. І у відсутності рішень щодо подальшої допомоги Києву.

Маккарті заявив, що не стане претендувати на посаду. Не має таких амбіцій і республіканець Метт Гетц, зусиллями якого однопартійця усунули з посади.

Явних фаворитів у боротьбі за третю за значущістю позицію в американській владі поки що немає.