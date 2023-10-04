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Ракурс
ВСУ имеют «частичный успех» западнее Работино

ВСУ имеют «частичный успех» западнее Работино (КАРТА)

4 окт 2023, 08:39
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Сили оборони України ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області.


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Учора про просування на цій ділянці фронту говорив командувач угрупуванням «Таврія» Олександр Тарнавський.

Російські пабліки також повідомляли про удари ЗСУ у напрямку села Копані, що на північний захід від Роботиного. Ці дії робляться з розширення флангів прориву.

Українські військові пабліки уранці 4 жовтня уточнили, що з боку Копань раніше атакували росіяни, але тепер там контратакували ЗСУ, просунувшись на відстань близько 300 м.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські підрозділи ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Источник: Ракурс


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