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Электронный реестр военнообязанных функционирует и наполнен на 90% - Федоров
Электронный реестр военнообязанных функционирует и наполнен на 90% - Федоровhttps://racurs.ua/n187932-elektronnyy-reestr-voennoobyazannyh-funkcioniruet-i-napolnen-na-90-fedorov.htmlРакурс
Електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» вже функціонує та наповнений на 90%.
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Про це «Еспресо» повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за 1,5 року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації, — додав міністр.
Федоров зазначив, що «Оберіг» — це «закрита система», яка має свій захищений контур і всі вимоги (захисту) до неї витримані.
Він зазначив, що поки що є питання щодо сервісів на базі «Оберега», а Мінцифри очікує на бачення нової команди Міноборони.
Зазначимо, що законопроект щодо створення електронного реєстру військовозобов’язаних був внесений до Ради, але ще не голосувався.
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