Ракурсhttps://racurs.ua/
Електронний реєстр військовозобов'язаних функціонує та наповнений на 90%
Електронний реєстр військовозобов’язаних функціонує та наповнений на 90% - Федоровhttps://racurs.ua/ua/n187932-elektronnyy-reiestr-viyskovozobov-yazanyh-funkcionuie-ta-napovnenyy-na-90-fedorov.htmlРакурс
Електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» вже функціонує та наповнений на 90%.
.
Про це «Еспресо» повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за 1,5 року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації, — додав міністр.
Федоров зазначив, що «Оберіг» — це «закрита система», яка має свій захищений контур і всі вимоги (захисту) до неї витримані.
Він зазначив, що поки що є питання щодо сервісів на базі «Оберега», а Мінцифри очікує на бачення нової команди Міноборони.
Зазначимо, що законопроект щодо створення електронного реєстру військовозобов’язаних був внесений до Ради, але ще не голосувався.
Загрузка...