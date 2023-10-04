Електронний реєстр військовозобов'язаних функціонує та наповнений на 90%

https://racurs.ua/ua/n187932-elektronnyy-reiestr-viyskovozobov-yazanyh-funkcionuie-ta-napovnenyy-na-90-fedorov.html

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Електронний реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» вже функціонує та наповнений на 90%.

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Про це «Еспресо» повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за 1,5 року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації, — додав міністр.

Федоров зазначив, що «Оберіг» — це «закрита система», яка має свій захищений контур і всі вимоги (захисту) до неї витримані.

Він зазначив, що поки що є питання щодо сервісів на базі «Оберега», а Мінцифри очікує на бачення нової команди Міноборони.

Зазначимо, що законопроект щодо створення електронного реєстру військовозобов’язаних був внесений до Ради, але ще не голосувався.