У парламенті зареєстрували законопроект про е-реєстр військовозобов’язаних

https://racurs.ua/ua/n187395-zakonoproekt-pro-e-reiestr-viyskovozobov-yazanyh-vnesly-do-rady.html

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про е-реєстр військовозобов’язаних. Він пропонує відкрити для Міноборони доступ до відомостей про всіх військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років у різних державних реєстрах.

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Авторами законопроекту є декілька десятків нардепів з різних фракцій та груп парламенту.

У разі ухвалення законопроєкту реєстр військовозобов’язаних зможе отримувати інформацію про військовозобов’язаних від різних державних органів: Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Міграційної служби тощо.

Відповідно до пояснювальної записки документа, до реєстру вноситимуть:

персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших законних військових формувань (крім інформації, що становить держтаємницю).

Міністерство оборони отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобовʼязаного, який має бути створений відповідно до проекта закону.

За даними Міноборони, починаючи з 24 лютого 2022 року та станом на серпень 2023 року лише 95 тис. 846 осіб отримали статус учасника бойових дій.

При цьому, за інформацією Міноборони діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах.

З огляду на це, існує необхідність на рівні законів удосконалити процедуру інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Крім того, є необхідність запровадити електронну процедуру набуття військовослужбовцями статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

До реєстру вноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних, резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших військових формувань. Повідомляється, що в Реєстр не буде вноситися інформація, що становить державну таємницю.

Нагадаємо, що на початку вересня в Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки від призову для чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років.