В Стокгольме объявили победителей «нобелевки» по химии, среди них россиянин

https://racurs.ua/n187935-v-stokgolme-obyavili-pobediteley-nobelevki-po-himii-sredi-nih-rossiyanin.html

Ракурс

У Стокгольмі оголосили імена лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали вчені із США Мунгі Бавенді та Луїс Брюс, а також радянський, російський та американський вчений Олексій Єкімов. Премію присудили «за розробку методу створення квантових точок».

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Шведські ЗМІ вранці 4 жовтня повідомили, що Королівська академія наук, ймовірно, з якоїсь помилки, за кілька годин до офіційного оголошення нобелівських лауреатів з хімії розіслала електронною поштою імена володарів премії. У списку були Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Олексій Єкімов.

У Королівській академії наук тоді заявили, що рішення про те, хто отримає премію, поки що не прийнято, і слід дочекатися офіційного оголошення.

Today quantum dots are an important part of nanotechnology’s toolbox. The 2023 #NobelPrize laureates in chemistry have all been pioneers in the exploration of the nanoworld. pic.twitter.com/Yjj3FqpM2X — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

2022 року Нобелівську премію з хімії присудили американцям Каролін Бертозі та Баррі Шарплессу, а також данцю Мортену Мелдалу за інноваційні методи органічного синтезу.

Нобелівський тиждень продовжить 5 жовтня оголошення лауреата премії з літератури. 6 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру, а 9 жовтня стане відомим володар премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року.