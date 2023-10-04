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Ракурс
В Стокгольме объявили победителей «нобелевки» по химии, среди них россиянин

В Стокгольме объявили победителей «нобелевки» по химии, среди них россиянин

4 окт 2023, 13:03
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У Стокгольмі оголосили імена лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали вчені із США Мунгі Бавенді та Луїс Брюс, а також радянський, російський та американський вчений Олексій Єкімов. Премію присудили «за розробку методу створення квантових точок».


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Шведські ЗМІ вранці 4 жовтня повідомили, що Королівська академія наук, ймовірно, з якоїсь помилки, за кілька годин до офіційного оголошення нобелівських лауреатів з хімії розіслала електронною поштою імена володарів премії. У списку були Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Олексій Єкімов.

У Королівській академії наук тоді заявили, що рішення про те, хто отримає премію, поки що не прийнято, і слід дочекатися офіційного оголошення.

2022 року Нобелівську премію з хімії присудили американцям Каролін Бертозі та Баррі Шарплессу, а також данцю Мортену Мелдалу за інноваційні методи органічного синтезу.

Нобелівський тиждень продовжить 5 жовтня оголошення лауреата премії з літератури. 6 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру, а 9 жовтня стане відомим володар премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року.

Источник: Ракурс


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