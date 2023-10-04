Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Стокгольмі оголосили переможців "нобелівки" з хімії, серед них є росіянин

У Стокгольмі оголосили переможців «нобелівки» з хімії, серед них є росіянин

4 жов 2023, 13:03
999

У Стокгольмі оголосили імена лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали вчені із США Мунгі Бавенді та Луїс Брюс, а також радянський, російський та американський вчений Олексій Єкімов. Премію присудили «за розробку методу створення квантових точок».


.

Шведські ЗМІ вранці 4 жовтня повідомили, що Королівська академія наук, ймовірно, з якоїсь помилки, за кілька годин до офіційного оголошення нобелівських лауреатів з хімії розіслала електронною поштою імена володарів премії. У списку були Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Олексій Єкімов.

У Королівській академії наук тоді заявили, що рішення про те, хто отримає премію, поки що не прийнято, і слід дочекатися офіційного оголошення.

2022 року Нобелівську премію з хімії присудили американцям Каролін Бертозі та Баррі Шарплессу, а також данцю Мортену Мелдалу за інноваційні методи органічного синтезу.

Нобелівський тиждень продовжить 5 жовтня оголошення лауреата премії з літератури. 6 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру, а 9 жовтня стане відомим володар премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів