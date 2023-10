У Стокгольмі оголосили переможців «нобелівки» з хімії, серед них є росіянин

У Стокгольмі оголосили імена лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали вчені із США Мунгі Бавенді та Луїс Брюс, а також радянський, російський та американський вчений Олексій Єкімов. Премію присудили «за розробку методу створення квантових точок».

Шведські ЗМІ вранці 4 жовтня повідомили, що Королівська академія наук, ймовірно, з якоїсь помилки, за кілька годин до офіційного оголошення нобелівських лауреатів з хімії розіслала електронною поштою імена володарів премії. У списку були Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Олексій Єкімов.

Today quantum dots are an important part of nanotechnology’s toolbox. The 2023 #NobelPrize laureates in chemistry have all been pioneers in the exploration of the nanoworld. pic.twitter.com/Yjj3FqpM2X