Нобелівську премію з хімії дали за комп'ютерний дизайн білків і передбачення їхньої тривимірної структури

https://racurs.ua/ua/n200071-nobelivsku-premiu-z-himiyi-daly-za-komp-uternyy-dyzayn-bilkiv-i-peredbachennya-yihnoyi.html

Ракурс

Нобелівський комітет назвав імена володарів премії з хімії за 2024 рік. Лауреатами стали Девід Бейкер, Деміс Хасабіс та Джон Джампер.

.

Хасабіс і Джампер, творці програми AlphaFold2, одержують нагороду за «пророцтво тривимірної структури білка», а Бейкер — за «комп'ютерний дизайн білків».

Загалом робота лауреатів дозволила вирішити фундаментальну проблему, яка стояла в хімії та біології протягом майже півстоліття: послідовність амінокислот у білку однозначно визначає його тривимірну структуру, але передбачити, якою саме вона має бути знаючи лише цю послідовність до роботи нинішніх лауреатів було неможливо.

Let’s take a closer look at this protein structure determined using AlphaFold2. This protein structure is part of a huge molecular structure in the human body. More than a thousand proteins form a pore through the membrane surrounding the cell nucleus.



Animation: (c)Terezia… pic.twitter.com/840RqbJrJD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024

Премія з хімії — третя у рамках нобелівського тижня. Раніше стали відомі володарі нагород у галузі медицини та фізіології, а також у галузі фізики. Нобелівськими лауреатами з медицини стали Віктор Емброс та Гері Равкун за відкриття мікроРНК. Нагороду з фізики отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон. Нагороду їм присудили за фундаментальні дослідження нейромереж.

10 жовтня назвуть ім’я володаря Нобелівської премії з літератури. 11 жовтня в Осло оголосять лауреата премії миру. 14 жовтня стане відомо, хто 2024 року отримав премію з економіки пам’яті Альфреда Нобеля (її заснував Банк Швеції 1968 року).

Нагороди лауреатам вручать 10 грудня — у день смерті Альфреда Нобеля. Урочиста церемонія відбудеться у Стокгольмі. В Осло цього дня вшановуватимуть лауреатів премії миру.