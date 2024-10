Нобелевскую премию по химии дали за компьютерный дизайн белков и предсказание их трехмерной структуры

Нобелівський комітет назвав імена володарів премії з хімії за 2024 рік. Лауреатами стали Девід Бейкер, Деміс Хасабіс та Джон Джампер.

.

Хасабіс і Джампер, творці програми AlphaFold2, одержують нагороду за «пророцтво тривимірної структури білка», а Бейкер — за «комп'ютерний дизайн білків».

Загалом робота лауреатів дозволила вирішити фундаментальну проблему, яка стояла в хімії та біології протягом майже півстоліття: послідовність амінокислот у білку однозначно визначає його тривимірну структуру, але передбачити, якою саме вона має бути знаючи лише цю послідовність до роботи нинішніх лауреатів було неможливо.

Let’s take a closer look at this protein structure determined using AlphaFold2. This protein structure is part of a huge molecular structure in the human body. More than a thousand proteins form a pore through the membrane surrounding the cell nucleus.



Animation: (c)Terezia… pic.twitter.com/840RqbJrJD