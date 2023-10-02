Нобелевскую премию по медицине получили создатели технологии синтеза мРНК для производства вакцины от COVID-19

https://racurs.ua/n187868-nobelevskuu-premiu-po-medicine-poluchili-sozdateli-tehnologii-sinteza-mrnk-dlya-proizvodstva.html

Ракурс

Нобелівську премію з медицини та фізіології у 2023 році отримали Каталін Каріко (Угорщина) та Дрю Вайсман (США) за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.

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Науковці зробили вагомий революційний внесок у створення вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer для боротьби з коронавірусом та забезпечення ефективного використання мРНК для вакцин та імунотерапії.

Каталін Каріко та Дрю Вайсман у своїх роботах продемонстрували, що модифікована мРНК ефективно перетворюється на білки при введенні тваринам. Це дозволило розглядати використання цієї нової технології мРНК для терапевтичного лікування.

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The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

Під час дослідження також було встановлено, що нуклеозидно-модифікована мРНК може бути використана для вакцинації тварин проти різних патогенів: вірус грипу, ВІЛ, малярія, SARS-CoV-2 тощо.

Дослідження науковців дозволяє вжити необхідних заходів для запобігання інфекції, лікування різних гострих і хронічних захворювань, а також редагування генів.

Премія в галузі медицини та фізіології традиційно відкриває Нобелівський тиждень. 3 жовтня будуть оголошені імена лауреатів Нобелівської премії з фізики, 4 жовтня — з хімії, 5 жовтня — з літератури, а 6 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру.

Володар премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року, стане відомим 9 жовтня.

Нобелівську премію з фізіології чи медицини в 2022 році вручили Сванте Паабо, який займається палеогенетикою.