Нобелевскую премию по медицине получили создатели технологии синтеза мРНК для производства вакцины от COVID-19

Нобелівську премію з медицини та фізіології у 2023 році отримали Каталін Каріко (Угорщина) та Дрю Вайсман (США) за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.

Науковці зробили вагомий революційний внесок у створення вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer для боротьби з коронавірусом та забезпечення ефективного використання мРНК для вакцин та імунотерапії.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj