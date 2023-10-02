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Нобелевскую премию по медицине получили создатели технологии синтеза мРНК для производства вакцины от COVID-19

Нобелевскую премию по медицине получили создатели технологии синтеза мРНК для производства вакцины от COVID-19

2 окт 2023, 18:00
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Нобелівську премію з медицини та фізіології у 2023 році отримали Каталін Каріко (Угорщина) та Дрю Вайсман (США) за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.


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Науковці зробили вагомий революційний внесок у створення вакцин Moderna та BioNTech/Pfizer для боротьби з коронавірусом та забезпечення ефективного використання мРНК для вакцин та імунотерапії.

Під час дослідження також було встановлено, що нуклеозидно-модифікована мРНК може бути використана для вакцинації тварин проти різних патогенів: вірус грипу, ВІЛ, малярія, SARS-CoV-2 тощо.

Дослідження науковців дозволяє вжити необхідних заходів для запобігання інфекції, лікування різних гострих і хронічних захворювань, а також редагування генів.

Премія в галузі медицини та фізіології традиційно відкриває Нобелівський тиждень. 3 жовтня будуть оголошені імена лауреатів Нобелівської премії з фізики, 4 жовтня — з хімії, 5 жовтня — з літератури, а 6 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру.

Володар премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року, стане відомим 9 жовтня.

Нобелівську премію з фізіології чи медицини в 2022 році вручили Сванте Паабо, який займається палеогенетикою.

Источник: Ракурс


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