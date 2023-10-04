США передадут Украине изъятое у Ирана оружие, фото: Israel Defense Forces

https://racurs.ua/n187947-ukraina-poluchit-ot-ssha-izyatoe-u-irana-orujie-cnn.html

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США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати деяку критичну нестачу, з якою стикається українська армія, котра очікує додаткових грошей й озброєння від США та їхніх союзників.

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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомило видання CNN з посиланням на інформацію, отриману від офіційних осіб США.

За інформацією джерел видання, про таке рішення Центральне командування США збирається оголосити вже цього тижня.

Зазначається, що наразі не зрозуміло, які саме правові підстави повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі зброї, оскільки ООН вимагає, щоб вилучену зброю знищували або зберігали.

Адміністрація Байдена місяцями зважувала, як легально відправити українцям зброю, яка зберігається на об'єктах Центрального Командування Збройних сил США на Близькому Сході, — зазначає видання.

Джерело: CNN