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Два человека погибли в результате обстрела Херсона. Фото: ОПУ
Армия рф обстреляла Херсон, есть погибшиеhttps://racurs.ua/n187963-armiya-rf-obstrelyala-herson-est-pogibshie.htmlРакурс
Армія російської федерації вранці 5 жовтня завдала ударів по Херсону.
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Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб. Сере жертв — працівник комунальної служби, який обрізав дерева. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
А керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував у Telegram, що окупанти поцілили по житлових кварталах середмістя Херсона. Жертвам приблизно 50−55 років, це чоловік і жінка.
У Херсонській ОВА додали, що сьогодні опівночі під вогнем окупантів опинилося селище Інженерне. Внаслідок влучань пошкоджено господарчі споруди.
А близько 7.30 з півдесятка «прильотів» зафіксували по Золотій Балці. Там зруйновано нежитлові та допоміжні споруди. А в Кізомису ворог обстрілами знищив оселю. На щастя, через ці обстріли постраждалих немає.
Нагадаємо, 3 жовтня російська авіація атакувала Антонівку Херсонської області. Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Також постраждали семеро осіб.
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