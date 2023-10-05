Двоє осіб загинули внаслідок обстрілу Херсона. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n187963-armiya-rf-obstrilyala-herson-ie-zagybli.html

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Армія російської федерації вранці 5 жовтня завдала ударів по Херсону.

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Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб. Сере жертв — працівник комунальної служби, який обрізав дерева. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

А керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував у Telegram, що окупанти поцілили по житлових кварталах середмістя Херсона. Жертвам приблизно 50−55 років, це чоловік і жінка.

У Херсонській ОВА додали, що сьогодні опівночі під вогнем окупантів опинилося селище Інженерне. Внаслідок влучань пошкоджено господарчі споруди.

А близько 7.30 з півдесятка «прильотів» зафіксували по Золотій Балці. Там зруйновано нежитлові та допоміжні споруди. А в Кізомису ворог обстрілами знищив оселю. На щастя, через ці обстріли постраждалих немає.

Нагадаємо, 3 жовтня російська авіація атакувала Антонівку Херсонської області. Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Також постраждали семеро осіб.