Пять авиаударов нанесли россияне по Бериславу. Фото: ОВА

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Ракурс

П’ять авіаударів завдав ворог по Бериславу Херсонської області.

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У місті зафіксоване пряме влучання у будівлю лікарні. Російські бомби вщент знищили четвертий поверх, ще один був зруйнований частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини «екстренки». Про це очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє медпрацівників. У водія «швидкої» діагностували перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.

Моніторингові Telegram-канали повідомляли, що сьогодні вдень правий берег Херсонщини був під загрозою ударів керованими авіабомбами. На пуски заходили три борти винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня російська армія завдала ударів по Херсону. Ворожі снаряди поцілили по житлових кварталах середмістя. Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб 50?55 років — це чоловік і жінка. Загиблий був працівником комунальної служби, який обрізав дерева.