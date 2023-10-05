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Ракурс
ГУР показало спецоперацию в Крыму, где был бой с оккупантами

ГУР показало спецоперацию в Крыму, где был бой с оккупантами (ВИДЕО)

5 окт 2023, 18:20
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 жовтня оприлюднило деталі нещодавньої спецоперації з висадкою десанту в тимчасово окупованому Криму.


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На відео — спецпідрозділ «Артан», який висаджувався на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Там розвідники вступили в запеклий бій з росіянами, завдавши ворогу значних втрат.

Після виконаного завдання ще один бій відбувся у морі по дорозі назад. Загарбники спробували наздогнати розвідників на катерах з підтримкою авіації рф.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники в черговий раз висадилися в Криму і вдарили по окупантах. ГУР опублікував відео, що закінчується кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть: «Крим буде українським або безлюдним».

Источник: Ракурс


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