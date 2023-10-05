Киев поставил на паузу жалобы против Польши, Венгрии и Словакии в ВТО

https://racurs.ua/n187983-kiev-postavil-na-pauzu-jaloby-protiv-polshi-vengrii-i-slovakii-v-vto.html

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Україна «поставила на паузу» свої скарги проти Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі, намагаючись знайти компромісне рішення.

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Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі.

Ця проблема (ввезення української сільськогосподарської продукції) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі, — цитує Качку «Інтерфакс-Україна».

Київ ще не почав сам процес спору в СОТ.

Ми не у спорі — ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів, — пояснив торгпред.

З його слів, Україна зацікавлена знайти конструктивне рішення в рамках усього ЄС.

Наша мета — наголосити, що ЄС та Україна мають однаковий підхід до торговельних угод. Тому ми бачимо, як розв’язати цю проблему в комплексі так, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами і ЄС, і між Польщею і ЄС, — зазначив Качка.

Він назвав «великим спільним досягненням» те, що з безпосередньо транзитом української продукції проблем із сусідами немає. Коментуючи ситуацію з Варшавою, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після польських виборів.

Станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній — що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі. Ми використовуємо цей час, щоб показати, що в реальності чіткий інтерес українських експортерів — просто експортувати в ті держави-члени ЄС, де запит на українські товари справді високий, — сказав він.

Нагадаємо, Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур — пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку — для захисту їхніх внутрішніх ринків після завершення дії тимчасових обмежень на рівні ЄС на імпорт окремих видів сільгосппродукції. Проте Варшава, Братислава і Будапешт оголосили про односторонні обмеження на український імпорт. Україна звернулася зі скаргою в СОТ.