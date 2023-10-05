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Ракурс
Дроны ВСУ совершили революцию в стратегии морских войн – американский эксперт

Дроны ВСУ совершили революцию в стратегии морских войн — американский эксперт

5 окт 2023, 20:40
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Використання Збройними силами України морських дронів революційно змінило стратегію морських воєн, оскільки це не лише змусило російський флот відступити, але й розширило можливості для мирного транспортування українського зерна.


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Так прокоментував останні удари Сил оборони України по Чорноморському флоту росії президент Jamestown Foundation Глен Говард.

Ніхто (із західних союзників — ред.) зараз не може забезпечити безпеку судноплавства. Єдина гарантія безпеки — це те, що ви робите зі своїми дронами, які атакують російські кораблі, і це відтісняє росіян, — цитує «Укрінформ» відповідь Говарда про можливе відновлення руху зерна Чорним морем.

На його думку, росіяни «бояться виходити з портів» у північно-західній частині Чорного моря, а це означає, що кораблі із зерном тепер можуть виходити з українських портів без побоювань бути атакованими.

Зараз те, що ви робите із безпілотниками, є дуже революційним. Це революція у військово-морських війнах, — наголосив американський аналітик.

Окрім цього, Говард позитивно оцінив операцію українських сил щодо повернення контролю над «вишками Бойка» в акваторії Чорного моря.

Источник: Ракурс


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