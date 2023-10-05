Кейт Миддлтон встретилась с украинцами в Британии: Мы думаем о вас

https://racurs.ua/n187989-keyt-middlton-vstretilas-s-ukraincami-v-britanii-my-dumaem-o-vas-foto.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, принцеса Уельська зустрілася з українською громадою у Великій Британії й підтримала українців.

.

Ми всі думаємо про вас, — написала принцеса Уельська на одному з пакунків під час відвідин гуманітарного хабу Bracknell для біженців з України.

Кейт Міддлтон також залишила відбиток своєї руки на фотографії, присвяченій першій річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.

Під час відвідин Community Hub дружина принца Вільяма виготовила українську брошку-стрічку та поспілкувалася з маленькою українкою.

Коли Кейт Міддлтон розповіли, що багато українців зголосилися допомагати в гуманітарному центрі, вона сказала: «Їм, мабуть, добре, що вони можуть зробити щось для людей в Україні».

Після королівського візиту представники волонтерського хабу зазначили: