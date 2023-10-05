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Ракурс
Кейт Міддлтон зустрілася з українцями в Британії: Ми думаємо про вас

Кейт Міддлтон зустрілася з українцями в Британії: Ми думаємо про вас (ВІДЕО)

5 жов 2023, 22:50
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Кейт Міддлтон, принцеса Уельська зустрілася з українською громадою у Великій Британії й підтримала українців.


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Ми всі думаємо про вас, — написала принцеса Уельська на одному з пакунків під час відвідин гуманітарного хабу Bracknell для біженців з України.

Кейт Міддлтон також залишила відбиток своєї руки на фотографії, присвяченій першій річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.

Під час відвідин Community Hub дружина принца Вільяма виготовила українську брошку-стрічку та поспілкувалася з маленькою українкою.

Коли Кейт Міддлтон розповіли, що багато українців зголосилися допомагати в гуманітарному центрі, вона сказала: «Їм, мабуть, добре, що вони можуть зробити щось для людей в Україні».
Після королівського візиту представники волонтерського хабу зазначили:

Дуже приємно бачити, що королівська родина помічає нас і звертає на нас увагу. Я сподіваюся, що це призведе до того, що ми отримаємо підтримку від інших компаній — ми хочемо рухатися далі.

Джерело: Ракурс


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