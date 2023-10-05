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Коли Кейт Міддлтон розповіли, що багато українців зголосилися допомагати в гуманітарному центрі, вона сказала: «Їм, мабуть, добре, що вони можуть зробити щось для людей
в Україні».
Кейт Міддлтон зустрілася з українцями в Британії: Ми думаємо про вас
Кейт Міддлтон зустрілася з українцями в Британії: Ми думаємо про вас (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187989-keyt-middlton-zustrilasya-z-ukrayincyamy-v-brytaniyi-my-dumaiemo-pro-vas-video.htmlРакурс
Кейт Міддлтон, принцеса Уельська зустрілася з українською громадою у Великій Британії й підтримала українців.
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Ми всі думаємо про вас, — написала принцеса Уельська на одному з пакунків під час відвідин гуманітарного хабу Bracknell для біженців з України.
Кейт Міддлтон також залишила відбиток своєї руки на фотографії, присвяченій першій річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора росії в Україну.
Під час відвідин Community Hub дружина принца Вільяма виготовила українську брошку-стрічку та поспілкувалася з маленькою українкою.
Коли Кейт Міддлтон розповіли, що багато українців зголосилися допомагати в гуманітарному центрі, вона сказала: «Їм, мабуть, добре, що вони можуть зробити щось для людей
в Україні».
Після королівського візиту представники волонтерського хабу зазначили:
Дуже приємно бачити, що королівська родина помічає нас і звертає на нас увагу. Я сподіваюся, що це призведе до того, що ми отримаємо підтримку від інших компаній — ми хочемо рухатися далі.
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