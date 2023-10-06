Гуменюк: Армия рф сбрасывает авиабомбы в районе морского "зернового коридора"

https://racurs.ua/n187999-gumenuk-armiya-rf-sbrasyvaet-aviabomby-v-rayone-morskogo-zernovogo-koridora.html

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Окупаційна армія росії щодоби скидає авіабомби в районі курсування суден морським «зерновим коридором».

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Про це повідомила спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

З її слів, наразі не спостерігається активність корабельного угруповання ворога в районі «зернового коридору». Однак воєнні злочинці рф намагаються контролювати там ситуацію через застосування тактичної авіації.

Щодобово направляють туди літаки для скидання керованих авіабомб, якраз в районі, де, ймовірно, мають курсувати судна, що вирішили скористатись гуманітарним коридором, запропонованим Силами оборони України, — розповіла Гуменюк.

Ці керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін, яких дуже багато в акваторії Чорного моря.

Такий дистанційний терор використовують, — додала Гуменюк.

Нагадаємо, 5 жовтня розвідка Великої Британії повідомили, що росія має намір встановити морські міни на підходах до українських портів, щоб завадити експорту зерна через тимчасовий «гуманітарний коридор». Армія рф може продовжувати атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, зокрема й встановлювати морські міни на підходах до українських портів.