Митрополит Черкасской епархии УПЦ МП получил новое подозрение от СБУ

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Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія. Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.

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Про це інформує прес-служба СБУ.

Цьогоріч у квітні митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії рф та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. На початку року суд обрав для нього запобіжний захід у виді домашнього арешту і розпочав розгляд матеріалів провадження.

Однак, це не зупинило клірика й у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. Встановлено, що у своїх «зверненнях» фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання клірика виявлено: провокативне відео фігуранта, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для запису і поширення ворожого контенту. На підставі нових доказів митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно). Триває розслідування всіх обставин злочину.