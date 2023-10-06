Коломойский проиграл апелляцию об отмене залога в 3,9 млрд грн

https://racurs.ua/n188019-kolomoyskiy-proigral-apellyaciu-ob-otmene-zaloga-v-3-9-mlrd-grn.html

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Апеляційний суд знову залишив без змін запобіжний захід Ігорю Коломойському у виді тримання під вартою та застави у 3,9 млрд грн

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Захист просив скасувати збільшення застави із 510 млн до майже 3,9 млрд грн.

Застава ніколи не зможе бути внесена. Коштів немає, — зазначив адвокат олігарха.

Коломойський також сказав, що заставу заплатити не зможе, бо «в країні — війна, активи арештовані, крім того, йде суд у Лондоні».

«Суспільне» пише, що також під час засідання суддя зазначила, що громадянство Коломойського було припинено від 17 липня 2022 року. Олігарх заявив, що міграційна служба не повідомляла його про це. Натомість Коломойський визнав, що має паспорти Кіпру та Ізраїлю.