Россияне второй раз за неделю завалили свой истребитель

https://racurs.ua/n188020-rossiyane-vtoroy-raz-za-nedelu-zavalili-svoy-istrebitel.html

Ракурс

Російські військові вкотре збили власний винищувач Су-35 над окупованими територіями.

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Про це у п’ятницю 6 жовтня повідомило кілька російських медіа, пов’язаних з повітряно-космічними силами рф.

Вони повідомили, що російський розрахунок протиповітряної оборони уразив дружнім вогнем винищувач під час бойового вильоту в районі окупованого Маріуполю.

За інформацією з російських джерел, пілоту, на жаль, вдалось врятуватись, триває рятувальна операція.

Місцеві жителі повідомляють, що літак впав у полі неподалік від міста та публікують кадри з місця падіння.

Це вже не перший подібний випадок. Лише тиждень тому, у п’ятницю 29 вересня, росіяни так само збили інший Су-35 в районі окупованого Токмака, що на Запоріжжі. За попередньою інформацією, окупанти самі збили власний літак зенітною ракетою з комплексу протиповітряної оборони С-300. Внаслідок удару загинув пілот.