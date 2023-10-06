Допрашивали об условиях пребывания - представители 10 государств посетили места содержания украинских детей в беларуси

https://racurs.ua/n188027-doprashivali-ob-usloviyah-prebyvaniya-predstaviteli-10-gosudarstv-posetili-mesta-soderjaniya.html

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З 44 українськими дітьми з Лисичанська та Сєвєродонецька зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, росії, Сирії, а також Палестини.

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Про це повідомила 6 жовтня правозахисниця Катерина Рашевська. Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході.

У своїх коментарях для медіа гості заходу розкрили важливі для правосуддя деталей.

Так, перший секретар посольства рф засвідчила нав’язування дітям російського громадянства та організацію навчального процесу, який не дозволяє зберегти національну ідентичність.

Повірений у справах Катару Абдулаїз Аль-Куварі підтвердив, що білоруські родини беруть до себе українських дітей.

За словами Рашевської, під час заходу дітей посадили за стіл за традиціями прес-конференції, де допитували про умови перебування.

Правозахисники наголошують: важливо забезпечити виклик представника Посольства Катару в Україні до МЗС для надання офіційних пояснень.

Нагадаємо, незаконне вивезення українських дітей з окупованих територій міжнародна спільнота розцінює як воєнний злочин. Диктатор володимир путін і російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова вже отримали ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Білоруські демократичні сили збирають для Міжнародного кримінального суду матеріали, які доводять причетність до незаконного вивезення українських дітей представників режиму Олександра Лукашенка, включно з ним самим.

У резолюції від 13 вересня Європарламент заявив, що дії Лукашенка та його режиму можна кваліфікувати як злочини проти людства (депортація або примусове переміщення населення) за Римським статутом і закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка.