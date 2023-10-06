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Ракурс
Вблизи Минска слышали взрывы – вероятно, взорвали участок железнодорожного полотна

Вблизи Минска слышали взрывы — вероятно, взорвали участок железнодорожного полотна

6 окт 2023, 20:22
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У ніч проти 6 жовтня поблизу Мінська чули вибухи — ймовірно, було підірвано ділянку залізничного полотна.


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Крім того, було пошкоджено «стрілочний перевід», що з'єднує станційні шляхи з шляхами навантаження і розвантаження. Ці конструкції періодично використовують для операцій з військовою технікою, повідомили «Беларускі Гаюн» та «Спільнота залізничників Білорусі».

Також виявилося, що звук вибуху було чути навіть у Мінську, зокрема в Уруччі та Зеленому Лузі. Це означає, що звукова хвиля була в радіусі восьми кілометрів.

Своєю чергою, читачі видання «Зеркало» пишуть, що зараз опитують мешканців військового містечка в Уруччі — за даними слідства, вночі на залізничній станції Озерища поблизу Мінська стався теракт.

Журналісти зателефонували в МНС під виглядом стурбованих місцевих. Їм відповіли, що «все добре, тренування проходять добре».

У Міноборони РБ також довго не думали — сказали, що «мабуть, це якісь петарди».

Источник: Ракурс


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