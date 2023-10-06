Президент Молдовы обвинила "вагнеровцев" в попытке госпереворота за деньги Москвы

https://racurs.ua/n188030-prezident-moldovy-obvinila-vagnerovcev-v-popytke-gosperevorota-za-dengi-moskvy.html

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Президентка Молдови заявила, що за спробою здійснити держпереворот у країні на початку цього року стояли «вагнерівці».

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За словами Санду, рф буде далі намагатися втрутитися в політику країни. Вона додала, що правоохоронці вже виявили 20 млн дол., які росія спрямувала в Молдову для здійснення свого впливу.

У лютому Володимир Зеленський, з посиланням на дані спецслужб, повідомляв, що рф хоче змінити керівництво Молдови. Мая Санду заявляла, що цей план включав диверсії і напад на держустанови.

Санду у лютому цього року розповіла про план росії щодо держперевороту в Молдові, який перехопила Україна.

За словами президентки, цей план передбачає диверсії із залученням людей з воєнною підготовкою, замаскованих під цивільних. Для цього росія може використати своїх громадян, а також людей з Білорусі, Сербії та Чорногорії.