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Ракурс
Президент Молдовы обвинила "вагнеровцев" в попытке госпереворота за деньги Москвы

Президент Молдовы обвинила «вагнеровцев» в попытке госпереворота за деньги Москвы

6 окт 2023, 21:05
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Президентка Молдови заявила, що за спробою здійснити держпереворот у країні на початку цього року стояли «вагнерівці».


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За словами Санду, рф буде далі намагатися втрутитися в політику країни. Вона додала, що правоохоронці вже виявили 20 млн дол., які росія спрямувала в Молдову для здійснення свого впливу.

У лютому Володимир Зеленський, з посиланням на дані спецслужб, повідомляв, що рф хоче змінити керівництво Молдови. Мая Санду заявляла, що цей план включав диверсії і напад на держустанови.

Президентка Молдови заявила, що за спробою здійснити держпереворот у країні на початку цього року стояли "вагнерівці"

Санду у лютому цього року розповіла про план росії щодо держперевороту в Молдові, який перехопила Україна.

За словами президентки, цей план передбачає диверсії із залученням людей з воєнною підготовкою, замаскованих під цивільних. Для цього росія може використати своїх громадян, а також людей з Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Источник: Ракурс


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