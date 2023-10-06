Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Президентка Молдови звинуватила "вагнерівців" у спробі держперевороту за гроші Москви

Президентка Молдови звинуватила «вагнерівців» у спробі держперевороту за гроші Москви

6 жов 2023, 21:05
999

Президентка Молдови заявила, що за спробою здійснити держпереворот у країні на початку цього року стояли «вагнерівці».


.

За словами Санду, рф буде далі намагатися втрутитися в політику країни. Вона додала, що правоохоронці вже виявили 20 млн дол., які росія спрямувала в Молдову для здійснення свого впливу.

У лютому Володимир Зеленський, з посиланням на дані спецслужб, повідомляв, що рф хоче змінити керівництво Молдови. Мая Санду заявляла, що цей план включав диверсії і напад на держустанови.

Президентка Молдови заявила, що за спробою здійснити держпереворот у країні на початку цього року стояли "вагнерівці"

Санду у лютому цього року розповіла про план росії щодо держперевороту в Молдові, який перехопила Україна.

За словами президентки, цей план передбачає диверсії із залученням людей з воєнною підготовкою, замаскованих під цивільних. Для цього росія може використати своїх громадян, а також людей з Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів