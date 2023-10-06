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Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в россию
Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в россиюhttps://racurs.ua/n188031-severnaya-koreya-nachala-perebrasyvat-artilleriu-v-rossiu.htmlРакурс
Північна Корея почала перекидати артилерію до росії.
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Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела серед американських посадовців.
Чи є ця передача частиною довгострокового ланцюжка поставок або ж партія обмежена — наразі невідомо.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов казав, що КНДР передає росії артснаряди калібрів 122 і 152 мм, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град».
Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю, — йдеться в матеріалі.
Цей матеріал — перше свідчення того, що Пхеньян почав постачати Москві не лише боєприпаси.
Підтримка Пхеньяном Москви, схоже, стала кульмінацією саміту минулого місяця у рф, коли Кім Чен Ин поїхав на бронепоїзді до країни-агресорки для зустрічі з диктатором володимиром путіним.
У вересні парламент КНДР схвалив поправку до конституції, яка закріплює в ній політику нарощування ядерних сил. Очільник КНДР Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерної зброї та диверсифікувати засоби ядерного удару.
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