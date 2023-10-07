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Ракурс
Последствия ракетной атаки. Фото: Силы обороны юга

Враг ударил сверхзвуковыми ракетами по Одесской области, были попадания (ФОТО)

7 окт 2023, 08:18
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Ракетний удар по Одеській області був завданий російськими загарбниками у ніч на 7 жовтня.


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Ворог атакував регіон надзвуковими протикорабельними ракетами типу «Онікс», які випустив з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Силах оборони півдня.

Російські ракети влучили в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні та в зерносховище припортової інфраструктури. Уламки ракет та вибухова хвиля спричинила пожежу в гаражному кооперативі. Крім того, було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram внаслідок російської атаки постраждало четверо осіб, які отримали поранення від уламків скла. Цим людям надали вся необхідну медичну допомогу.

Наслідки ракетної атаки. Фото: Сили оборони півдня

Наслідки ракетної атаки. Фото: Сили оборони півдня

Наслідки ракетної атаки. Фото: Сили оборони півдня

Нагадаємо, вранці 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова двома дві балістичними ракетами «Іскандер-М», які потрапили в житлові будинки. Правоохоронці повідомляли про двох загиблих та 28 поранених.

Источник: Ракурс


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