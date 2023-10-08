Движение «Хезболла» присоединилось к ХАМАС в атаках на Израиль, скриншот видео

https://racurs.ua/n188064-livanskaya-hezbolla-obstrelyala-pozicii-armii-izrailya-video.html

Ракурс

«Хезболла», воєнізована ісламістська організація та політична партія Лівану, заявила про завдання мінометного удару по Ізраїлю. Раніше вона підтримала палестинський ХАМАС, який 7 жовтня почав завдавати масовані удари по Ізраїлю.

.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє Sky News Arabia.

У заяві ісламістів вказано, що вони завдали ударів по ізраїльському військовому центру поблизу ферм Шебаа — спірної між Ізраїлем, Ліваном та Сирією прикордонної території.

p> Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не повідомила про жодні втрати і заявила, що здійснила артилерійський обстріл джерел вогню на півдні Лівану. Також у ЦАХАЛ заявили, що безпілотник завдав удару по «інфраструктурі Хезболли» в цьому районі.

Вчора вранці бойовики руху ХАМАС атакували територію Ізраїлю із сектора Гази. Їм вдалося взяти під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопити десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію.

Наразі ізраїльська поліція повідомляє, що бойовики ХАМАСу ще не витіснені з Ізраїлю, тож закликає громадян дотримуватися розпоряджень служби тилу.

Ізраїль також почав завдавати численних авіаударів по об'єктах у секторі Гази. Зокрема, у соцмережах з’явилися повідомлення про знищення найстарішої мечеті у Секторі.

Джерело: Sky News Arabia